Das "Theater der 10.000" ist ein von Unicef initiiertes Projekt, das vom Veranstalter als größte Theateraktion Deutschlands angekündigt wird. Für Samstag, den 11. Mai 2019 um 12:19 Uhr ist ein Flashmob an rund 100 Orten in Deutschland angekündigt - so auch bei Ikea in Lichtenberg . Wer mitmachen will, muss sich vorher anmelden und bekommt dann über eine Audiodatei Regieanweisungen für die halbstündige Performance. Schauspielerfahrung ist nicht nötig, ein Mindestalter von 16 Jahren, Smartphone und Kopfhörer schon. Die Aktion soll ein Zeichen für eine friedliche und lebenswerte Zukunft setzen. Die Teilnahme ist kostenlos.