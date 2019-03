Feiertag zum Frauentag: Berliner shoppen in Brandenburg

Für einen Freitag ungewöhnlich voll waren Päts zufolge Einkaufszentren in Potsdam, Dalgow-Döberitz, Wustermark (beide Havelland) und Eiche (Barnim). Frank Kosterka, Manager des Stern-Einkaufscenters in Potsdam, etwa berichtete am Nachmittag von großem Andrang. Im Parkhaus stünden viele Autos mit Berliner Kennzeichen, an den Wegweisern im Center bildeten sich Menschentrauben. Auch im A10-Center in Wildau (Dahme-Spreewald) an der Autobahn 10 war es vor lauter Autos schwierig, einen Parkplatz zu finden.