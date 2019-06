Auktionshaus schätzt kostenlos Schmuck, Gemälde, Porzellan

Bei der Aktion "Experten bewerten" können Berlinerinnen und Berliner bis zu drei Gegenstände von einem Auktionshaus bewerten lassen.

Kleiner Schatz oder wertloser Trödel? Mitarbeiter des Auktionshauses Historia nehmen unter dem Titel "Experten bewerten" am Samstag, den 15. Juni 2019 in Schöneweide (Treptow) Gegenstände wie Schmuck, Gemälde oder Porzellan unter die Lupe. Die Aktion läuft von 14 bis 17 Uhr beim Lagerraumanbieter Myplace Selfstorage in der Schnellerstraße 18a in 12439 Berlin. Besucher dürfen bis zu drei mitgebrachte Gegenstände schätzen lassen - und das kostenlos.