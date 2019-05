Schloßstraße wird zur Klangmeile

Am Samstag, den 25. Mai 2019 wird die Steglitzer Schloßstraße wieder zur Klangmeile. An mehreren Standorten entlang der Einkaufsstraße treten zwischen 11 und 13 Uhr Schüler und Lehrer der Leo-Borchard-Musikschule auf. Von 13 bis 15 Uhr geht es im und um das Einkaufszentrum Boulevard Berlin weiter, wo sowohl Bands als auch Solisten und Instrumentengruppen auftreten. An der bezirklichen Leo-Borchard-Musikschule unterrichten rund 300 Lehrer über 7500 Schüler. Die Musikschule ist eine der größten Deutschlands.