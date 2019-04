Mike Singer gibt Autogramme in der Mall of Berlin

Der Teenie-Star Mike Singer kommt zur Autogrammstunde an den Leipziger Platz.

Am Montag, den 15. April 2019 ist Popstar Mike Singer für gleich mehrere Autogramm- und Selfiestunden im Einkaufszentrum Mall of Berlin zu Gast. Bekannt geworden ist der heute 19-jährige durch die Teilnahme an der Castingshow The Voice Kids, seine Social-Media-Präsenz und das Debütalbum "Karma". Die Autogrammstunde beginnt um 15 Uhr auf der Piazza. Schluss ist um 19 Uhr.