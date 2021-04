In ihrer Boutique am Kurfürstendamm präsentiert die Luxusmarke edle Schmuckstücke, luxuriöse Uhren sowie hochwertige Accessoires.

Die traditionsreiche italienische Luxusmarke Bulgari ist weltweit für ihre exklusiven Schmuckstücke und Juwelen bekannt. In Berlin betreibt Bulgari neben einem Geschäft im KaDeWe auch eine Boutique am Kurfürstendamm in Charlottenburg. Das Sortiment umfasst hochwertigen Schmuck, darunter Ringe, Halsketten, Ohrringe, Armbänder und Colliers sowie Uhren, die in der Schweiz produziert wurden.



Die Schmuckstücke von Bulgari zeichnen sich allesamt durch eine Mischung aus klassischem und modernem Design aus. Für die Herstellung wurden edle Materialien wie Diamanten, Gold, Edelsteine, Platin und Silber verwendet. Kunden finden in der Bulgari-Boutique außerdem Accessoires wie Sonnenbrillen und Düfte für Damen und Herren.