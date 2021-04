In seiner Luxus-Boutique in der Friedrichstraße präsentiert der Schreibgerätehersteller eine Auswahl hochwertiger Füllfederhalter und edler Accessoires.

Der Hersteller hochwertiger Schreibgeräte bietet in seiner Boutique in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte eine Auswahl seiner Luxus-Kollektionen. Neben edlen, handgefertigten Füllfederhaltern verkauft Montblanc auch kostbare Uhren und Schmuck, Ledergürtel sowie Brillen. Markenzeichen von Montblanc ist der weiße Stern, der alle Produkte der Hamburger Luxusmarke ziert. Die zweite Montblanc-Boutique in Berlin befindet sich im Luxus-Kaufhaus KaDeWe an der Tauentzienstraße.