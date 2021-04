Der Edel-Juwelier verkauft in seiner Berliner Boutique am Kurfürstendamm ausgewählte Luxusuhren, kostbare Edelsteine und hochwertigen Schmuck.

Cartier steht weltweit für exklusive Uhren und Schmuck in klassisch-zeitlosem Design. Der französische Juwelier bietet in seiner einzigen Berliner Boutique am Kurfürstendamm in Charlottenburg eine Auswahl seiner hochwertigen Kollektionen.



In den Räumen werden neben eleganten Luxusuhren aus Gold, Silber und Stahl auch edle Schmuckstücke wie Ringe, Armbänder, Ohrringe, Ketten, Colliers und Anhänger präsentiert. Das Angebot umfasst außerdem Diamanten und Accessoires, Brillen, Düfte sowie Lederwaren. Die Produkte von Cartier sind in Berlin auch bei ausgewählten Juwelieren und in Kaufhäusern, wie etwa im KaDeWe, erhältlich.