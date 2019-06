Leysieffer am Kurfürstendamm:

Die Confiserie Leysieffer verkauft am Kurfürstendamm handgemachte Pralinen, edle Schokoladen und feine Torten.

In der Leysieffer Chocolaterie am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg werden süße Köstlichkeiten verkauft. Der Shop bietet hochwertige Pralinen, Schokoladen, Baumkuchen, Trüffel, Fruchtaufstriche, Marzipan, Gebäck sowie ausgesuchte Weine und Spirituosen. Für die traditionell gefertigten Süßwaren werden natürliche Zutaten verwendet. Auf künstliche oder naturidentische Aromen und genmanipulierte Rohstoffe wird bei der Produktion verzichtet.



Neben der Confiserie am Kurfürstendamm betreibt Leysieffer weitere Geschäfte an der Friedrichstraße in Mitte, an der Schloßstraße in Berlin-Steglitz sowie im KaDeWe an der Tauentzienstraße.