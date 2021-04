The Corner Berlin East

Der Concept-Store The Corner Berlin präsentiert am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte eine Auswahl exklusiver Damen- und Herrenmode sowie Accessoires internationaler Luxusmarken.

Direkt am Gendarmenmarkt bietet der Concept-Store The Corner Berlin auf 750 Quadratmetern exklusive Designermode für Damen und Herren sowie Accessoires internationaler Luxus-Labels wie Louboutin, Kenzo und Stella McCartney. Das Angebot umfasst sowohl Kleider, Röcke, Schuhe, Shirts, Jacken, Anzüge und Cardigans als auch Taschen, Düfte, Schmuck und Designmöbel.



Neben der Filiale in der Französischen Straße ist The Corner Berlin mit einem Geschäft für Herrenmode in der Markgrafenstraße in Berlin-Mitte vertreten. Der dritte Berliner Store befindet sich in der Wielandstraße in Berlin-Charlottenburg.