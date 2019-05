Das Luxus-Shoppingcenter an der Friedrichstraße im Bezirk Mitte bietet hochwertige Mode und Kulinarik, aber auch Dienstleistungen und Dinge für den täglichen Bedarf.

Das Quartier 205 Stadtmitte ist als luxuriöser urbaner Marktplatz gestaltet. In den Boutiquen und Läden des Häuserblocks zwischen Friedrichstraße und Gendarmenmarkt präsentieren sich Mode- und Schuhhändler auf zwei Etagen, aber auch Schmuck, Kosmetik und Geschenkartikel sind erhältlich.



In den Bistros, Cafés und Restaurants des Quartier 205 gibt es hochwertige Snacks und internationale Spezialitäten zum Brunchen und Lunchen. Ein Supermarkt und ein Discounter bieten Waren des täglichen Bedarfs. Eine Apotheke und mehrere Dienstleister sind ebenfalls vor Ort.



Insgesamt finden gut 30 Geschäfte in dem edel gestalteten Einkaufszentrum Platz. Sie verteilen sich über 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die großzügig gestalteten Eingangsbereiche an allen Seiten des Gebäudes und der französische Kalksandstein der Außenfassade tragen zur einladenden Atmosphäre bei.