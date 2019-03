Lesara im Alexa

Das Modeunternehmen Lesara, das seine Produkte eigentlich nur online verkauft, hat einen stationären Shop am Alexanderplatz eröffnet.

Hinweis: Dieser Laden ist inzwischen dauerhaft geschlossen.



Das Online-Modeunternehmen Lesara hat den Wettbewerb "First Store by Alexa" gewonnen. Der Preis: 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in der ersten Etage des Einkaufszentrums und sechs Monate mietfrei. Lesara verkauft Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Beautyprodukte im günstigen Preissegment. Eröffnungstermin des Stores war am Samstag, den 22. September 2018.