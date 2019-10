Holymesh im Alexa

Holymesh vertreibt von bekannten Youtubern gestaltete stylische Kleidung und Accessoires. Im Alexa macht nun ein Laden des Onlinehändlers auf.

Am 4. November 2017 eröffnet Holymesh einen Store im Alexa in Berlin-Mitte. Der Onlinehändler vertreibt in erster Linie von bekannten Youtubern und Social Influencern gestaltete Kleidung und Accessoires. Zu den Partnern des Startups gehören u.a. Luca, Iblali, Y-Titty, Herr Bergmann, Izzi, Xlaeta, Ooobacht, Felix von der Laden, Diana zur Löwen, Bullshit TV und Shirin David. Das Sortiment umfasst T-Shirts, Hoodies und Sweater sowie Rucksäcke, Sneaker, Basecaps, Mützen, Schmuck und mehr. Nach Angaben des Unternehmens ist der Laden im Alexa der erste Youtuber-Store Deutschlands.