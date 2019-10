O bag Store im Alexa

Im Alexa hat ein O bag Store neu eröffnet. Der Laden ist die zweite Filiale des italienischen Taschenherstellers in Berlin.

Seit dem 28. September 2017 gibt es eine zweite O bag-Filiale in Berlin. Die Taschen und Accessoires des italienischen Herstellers werden außer in der Steglitzer Schloßstraße nun auch im Alexa verkauft. Die Shopper, Handtaschen und Schultertaschen in bestehen vornehmlich aus einem kautschukähnlichen Kunststoff und sind sowohl in knalligen als auch in Pastelltönen und gedeckten Farben erhältlich. Sie sind modular und individualisierbar: Griffe, Schulterriemen, Borten und Accessoires können ausgewechselt und frei kombiniert werden.