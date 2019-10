Neueröffnung: Adidas Neo im Alexa

Nach Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt eröffnete am 23. Februar der erste Berliner Adidas Neo Store im Alexa Shoppingcenter.

Das neue Adidas-Label "Neo" richtet sich an sportlich-aktive Menschen und macht Mode für Teenager. Wer jedoch im Shop im Alexa Sportbekleidung erwartet, liegt falsch. Viel mehr möchte Adidas mit Neo im Bereich der Casual Wear für junge Menschen noch stärker am Markt Fuß fassen und so einigen Produktlinien von Zara, American Apparel oder auch H&M Marktanteile abknöpfen. Das Label konzentriert sich also bei der Produktauswahl auf die Schuhe, Shirts, Hemden und jede Menge Accessoires. Als erstes Testimonial wurde David Beckham engagiert.



Für den 29. März 2012 ist eine weitere Store-Eröffnung in der Tauentzienstraße 9 in Berlin-Charlottenburg geplant. Im April 2012 (der genaue Termin ist noch nicht bekannt) folgt der dritte Store in den Potsdamer Platz Arkaden.