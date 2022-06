Theaterflohmarkt der Komödie am Kurfürstendamm

Die Komödie am Kurfürstendamm zieht aus dem Schillertheater aus und räumt vorher auf.

Die Zeit des Schillertheaters als Übergangsspielstätte der Komödie am Kurfürstendamm hat bald ein Ende. Vor dem Auszug möchte die Theatermannschaft mal so richtig entrümpeln. Sie organisiert einen Flohmarkt vor dem Haupteingang der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater.



Zum Verkauf stehen liebgewonnene Dinge aus Theaterstücken, die aufgelöst werden. Darunter Möbel, beispielsweise alte Theaterstühle, Kleidungsstücke aus dem Kostümfundus wie z.B. ein Sakko, das Winfried Glatzeder als Schauspielschüler mit L-Fehler in „Pension Schöller“ getragen hat, Jogginghosen, die Oliver Mommsen in „Ab jetzt“ trug und ein Kleid von Nora von Collande. Auch Requisiten, Deko-Gegenstände und Nippes sind zu erwerben.