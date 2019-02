Mühlenmarkt an der Griessmühle

Trödel, Kleider, Kunst und Kulinarik bietet der Mühlenmarkt in Berlin-Neukölln. Wer Lust hat, kann gleich danach in die Clubnacht starten.

Auf dem Gelände der alten Nudelfabrik in Berlin-Neukölln werden regelmäßig die Stände für den Mühlenmarkt aufgebaut. Der Flohmarkt an der Griessmühle erfreut das Sammlerherz mit Second-Hand-Kleidung, Schuhen, selbstgefertigten Produkten von lokalen Designern und Handwerkern, Büchern, Kunst, Vinyl, Kuriosem und anderem Trödel.

Second Hand, Streetfood und Musik

Ergänzt wird der Trödelmarkt durch Stände mit Streetfood, Drinks und Musik. Geöffnet ist in der Regel von 16 Uhr bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Location liegt in der Nähe des S-Bahnhofs Sonnenallee und direkt am Neuköllner Schifffahrtskanal. Beste Voraussetzungen also, um am Wasser zu shoppen und die Flohmarktbeute mit der Bahn nach Hause zu transportieren.