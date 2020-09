OBI-Flohmarkt Neukölln

Der Flohmarkt in der Naumburger Straße, Ecke Grenzallee in Berlin-Neukölln befindet sich auf dem Parkplatz des ansässigen Baumarkts. Der schönste Trödelmarkt Berlins ist er zwar nicht, aber einer der traditionsreichsten. Besucher finden hier die klassischen Flohmarkt-Waren: Gebrauchte Bekleidung, Bücher und Haushaltswaren, Möbel, Elektrogeräte, Werkzeuge, Antiquitäten und Dekoartikel.

Der Flohmarkt findet jeden Sonntag statt. An verkaufsoffenen Sonntagen zieht der Markt auf den Lidl-Parkplatz um. Praktisch für An- und Abfahrt: Der Standort des Obi-Markts liegt nur wenige Gehminuten vom S- und U-Bahnhof Neukölln entfernt. Für die Verpflegung der Besucher sorgen verschiedene Imbissstände. Professionelle Händler und private Flohmarktstände halten sich in etwa die Waage.