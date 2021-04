Lemke Fabrikverkauf

Beim Fabrikverkauf des Berliner Marzipanherstellers Lemke gibt es neben Marzipan auch Nougatprodukte und weitere Süßwaren zum Großhandelspreis.

In der Späthstraße im Neuköllner Ortsteil Britz befindet sich Lemkes Lädchen - der Fabrikverkauf der Firma Lemke, die seit 1902 feines Berliner Marzipan herstellt. Auch wenn der Name vielen nichts sagen mag: Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen der führenden Hersteller für Konditoren, Bäckereien und die Süßwarenindustrie. Neben Marzipan und Marzipanprodukten sind auch Nougat und Nougatprodukte direkt vom Hersteller erhältlich. Ergänzt wird das Sortiment durch eine große Auswahl weiterer Süßwaren zu reduzierten Preisen. In den Regalen liegen u.a. Marzipanrohmasse, Marzipanfiguren, Schichtnougat, Nougatcreme, Mandelcreme und Pralinen.