Ulla Popken Lagerverkauf

Die Firma Ulla Popken verkauft in ihrem Lagerverkauf in Wedding Mode für Frauen und Männer in den Größen 42 bis 68.

Der Lagerverkauf der Firma Ulla Popken in Berlin-Wedding bietet Mode für Menschen ab Größe 42 zu reduzierten Preisen. Das Sortiment umfasst Bekleidung wie Hosen, Shirts, Blusen, Jacken, Mängel, Sportmode, Bademode, Unterwäsche und Dessous in großen Größen und Übergrößen. Taschen und Schuhe vervollständigen das Sortiment. Die Stücke stammen zum größten Teil aus Vorjahreskollektionen.



Adresse Oudenarder Straße 16 13347 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr

Samstag von 10 bis 14 Uhr Nahverkehr Bus 0.4 km Berlin, Iranische Str. 327 N9

Berlin, Iranische Str. Tram 0.1 km Berlin, Osram-Höfe 50 M13

Berlin, Osram-Höfe

