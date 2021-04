Beim Kühne Werksverkauf gibt es Soßen, Dressings, Gurken und die bekannten Süßspeisen wie zum Beispiel die Rote Grütze.

Im Werksverkauf der Firma Kühne in Berlin-Reinickendorf stehen alle bekannten Produkte des Unternehmens in der Regalen: Saure Gurken, Saucen und Dressings aller Art, Senf, Essig, Sauerkraut, Rotkohl, Grünkohl, Gemüsechips und Rote Grütze. Lediglich Mittwochs öffnend lassen sich hier bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den Supermarktpreisen sparen. Dosen mit Beulen, Produkte zweiter Wahl und Waren mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum sind besonders günstig. Bezahlt werden kann nur in bar. Die Firma Kühne wurde im Jahr 1722 in Berlin gegründet. Heute sitzt die Hauptverwaltung in Hamburg.