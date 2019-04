Der Kreuzboerg Weihnachtsmarkt in den Prinzessinnnengärten am Moritzplatz lockt mit allerlei Handgemachtem.

Der Kreuzboerg Weihnachtsmarkt in den Prinzessinnengärten ist eine gute Anlaufstelle für alle, die noch ein hübsches Weihnachtsgeschenk suchen. Zwischen den Bäumen stehen am dritten Adventwochenende über 50 Büdchen, in denen sich die potenziellen Präsente aneinanderreihen. Verkauft werden vorwiegend selbstgemachtes Design und Kunst von lokalen Kreativen. Dazu gibt es heißen Glühwein, Waffeln und andere weihnachtliche Spezialitäten.