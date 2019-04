Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Designmärkte Weihnachtsmärkte

Weihnachtsrodeo

An den ersten drei Adventswochenenden

Am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende lädt der etwas andere Weihnachtsmarkt in das Kühlhaus. Designer präsentieren kreative auf dem Weihnachtsrodeo Geschenkideen in einer Location, die mehr hipper Industriestandort als Weihnachtsmarkt ist.

© www.enrico-verworner.de

Wer weniger Wert auf traditionelle Weihnachtsmärkte legt und gleichzeitig auf der Suche nach originellen Geschenken ist, dürfte sich auf dem Weihnachtsrodeo-Designmarkt wohlfühlen. An den ersten drei Adventswochenenden verkaufen über 200 Designer und Kreative im Kühlhaus Berlin selbstgefertigte Produkte und Unikate wie Baumschmuck, Kunstwerke, Textilien, Schmuck und Design. Zum Shoppingerlebnis werden weihnachtliche Snacks, Streetfood und Getränke gereicht, DJs sorgen für die musikalische Begleitung.

Workshops, Live-Streetart und mehr Auf große und kleine Besucher wartet ein buntes und außergewöhnliches Programm. Auf dem Kühlhaus-Gelände zeigen Streetart-Künstler ihre Kunst live. Zudem laden Workshops dazu ein, kreativ zu werden und selber kleine Kunstwerke zu schaffen - unter anderem Weihnachtskarten basteln, Badebomben herstellen, Duftkerzen ziehen oder Skulpturen herstellen. Dazu sind Eltern ebenso wie ihre Kinder eingeladen.

Weihnachtsrodeo im Kühlhaus zum Stadtplan

Adresse Luckenwalder Straße 3 10963 Berlin Zum Stadtplan Termine An den ersten drei Adventswochenenden: 30. November, 1., 7., 8., 14. und 15. Dezember 2019 Öffnungszeiten 12 bis 20 Uhr Eintrittspreise Eintrittspreise 2019 noch nicht bekannt Nahverkehr U-Bahn 0.2 km U Gleisdreieck U1 U3 U2

U Gleisdreieck 0.5 km U Möckernbrücke U1 U3

U Möckernbrücke Bus 0.3 km Berlin, Schöneberger Brücke M29

Berlin, Schöneberger Brücke 0.5 km U Möckernbrücke N1

U Möckernbrücke

