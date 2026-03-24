Kunsthandwerklicher Ostermarkt in der Leonhardtstraße

© dpa
Europäische Tage des Kunsthandwerks
Die Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre Arbeiten und öffnen ihre Ateliers für Workshops, Modenschauen und Vorträge. mehr
© Family & Friends e. V., André Ballin
In diesem Jahr findet der kunsthandwerkliche Ostermarkt in der Leonhardtstraße statt.
Töpfer:innen, Maler:innen und Designer:innen stellen ihre Werke rund um die romantische Trinitatiskirche aus. Angeboten wird Schmuck, Töpferwaren, Skulpturen sowie Figuren aus Holz, Metall oder Filz sowie allerhand österliche Dekorationen. Für Leckereien ist natürlich ebenfalls gesorgt.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Die Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre Arbeiten und öffnen ihre Ateliers für Workshops, Modenschauen und Vorträge. mehr
© dpa
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
© dpa
Eine Auswahl der besten Veranstaltungen und Ausstellungen in Berlin-Charlottenburg. mehr