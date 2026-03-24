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Kunsthandwerklicher Ostermarkt in der Leonhardtstraße

28. März 2026

Ostermarkt Leonhardtstraße

Kunsthandwerklicher Ostermarkt, Salzteigfiguren von Ursula Reddmann

© Family & Friends e. V., André Ballin

In diesem Jahr findet der kunsthandwerkliche Ostermarkt in der Leonhardtstraße statt.

Töpfer:innen, Maler:innen und Designer:innen stellen ihre Werke rund um die romantische Trinitatiskirche aus. Angeboten wird Schmuck, Töpferwaren, Skulpturen sowie Figuren aus Holz, Metall oder Filz sowie allerhand österliche Dekorationen. Für Leckereien ist natürlich ebenfalls gesorgt.

Auf einen Blick

Ostern
Kunsthandwerklicher Ostermarkt 2026
Location
Leonhardtstraße
Beginn
28. März 2026 11:00 Uhr
Ende
28. März 2026 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Leonhardtstraße

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Adresse
Leonhardtstraße
14057 Berlin

Verkehrsanbindungen

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