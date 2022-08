Bélaplume Design Market

Bélaplume organisieret diesen Kunst-Designmarkt, der an wechselnden Orten in Wedding stattfindet - diesmal im Garten der Stephanuskirche im Soldiner Kiez . In verschiedenen künstlerischen Techniken handgefertigt, bietet der Design Markt Siebdrucke, Postkarten, Fotografien, Mode, handgedruckte Kleidung mit inspirierenden Geschichten, aus Wolle gefertigte Filz-Tierchen, Illustrationen und vieles mehr. Kulinarisches wie z.B. die beliebten veganen Zimtschnecken, köstliche Drinks und Live Musik von Fanfare Gertrude bieten ein gemütliches Markterlebnis in französischem Flair.