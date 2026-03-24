3. ETAK-Markt am Ludwig-Beck-Platz

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK) findet auf dem Ludwig-Beck-Platz in Berlin-Steglitz der dritte ETAK-Markt statt.
Kunstschaffende, Designerinnen, Kreative und Kunsthandwerkerinnen präsentieren auf dem ETAK-Markt ihre mit Leidenschaft und Liebe geschaffenen Objekte. Auf den ca. 60 Marktständen rund um den markanten Wappenbrunnen werden ausgefallene Kopfbedeckungen, kreativer Schmuck und Dekoration, handgefertigte Glas-, Papier-, Leder- und Holzarbeiten, Keramikunikate, Handgestricktes, Malerei und vieles mehr angeboten. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks finden zeitgleich jedes Jahr im April in über 20 europäischen Ländern statt.
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