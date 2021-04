Das Berliner Designlabel steht für hochwertige, zeitlos gestaltete Brillen und Sonnenbrillen.

Der Berliner Brillenhersteller stellt hochwertige Designerbrillen und Sonnenbrillen her, die in einer Manufaktur in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte gefertigt werden. Markenzeichen ist ein patentiertes Gelenk, das nicht gelötet oder geschraubt, sondern speziell gebogen und gefaltet ist.



Der Shop in der Rosa-Luxemburg-Straße in Berlin-Mitte ist wie alle Mykita-Läden weltweit hell und minimalistisch gestaltet und mit der signifikanten weißen „Mykita Wall“ ausgestattet. Neben dem Verkauf der Designerbrillen bietet der Store auch Serviceleistungen wie Augenmessungen und individuelle Gläseranpassung an.