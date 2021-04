Die Berliner Designerin Fiona Bennett fertigt in ihrem Atelier in Berlin-Tiergarten extravagante Hüte und Kopfbedeckungen nach Maß.

Die wohl bekannteste Hutmacherin Berlins entwirft seit den frühen 1990er Jahren exklusive Kopfbedeckungen, die es schon auf so manches Haupt internationaler Berühmtheiten geschafft haben. Im Atelier und Shop in der Potsdamer Straße in Berlin-Tiergarten wird jeder Hut nach Wünschen und Maßen der Kunden in Handarbeit gefertigt.



Der rund 100 Quadratmeter große Laden ist ganz in Weiß gehalten, wodurch die eleganten und formschönen Hüte und Mützen markant zur Geltung kommen. Federn, verspielte Schnitte, originelle Applikationen sowie Gold- und Silberglanz kennzeichnen die Kreationen Fiona Bennetts. Wie die Kopfbedeckungen entstehen, können Besucher im Show-Atelier vor Ort miterleben. Wer seinen Kopf mit einem Fiona Bennett-Hut schmücken will, kann sich zudem nach vorheriger Anmeldung von der Designerin persönlich beraten lassen.