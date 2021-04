Das Berliner Designlabel Kaviar Gauche bietet hochwertige Damenmode, elegante Brautkleider und raffinierte Accessoires.

Das 2005 von den Modedesignerinnen Johanna Kühl und Alexandra Fischer in Berlin gegründete Label steht für hochwertige Bekleidung aus natürlichen Materialien und Leder. Zur Kollektion gehören neben eleganter Pret-à-porter-Mode für Damen auch Accessoires wie Taschen und Gürtel sowie luxuriöse Brautkleider.



Die handgefertigten Schöpfungen zeichnen sich durch ein avantgardistisches Design aus, das Leichtigkeit mit femininer Eleganz verbindet. Stellvertretend für den Stil von Kaviar Gauche steht die beliebte „Lamella“-Tasche des Labels mit halbrunden Schnitten, raffinierten Faltungen und feinen Mustern.



Neben dem Flagship-Store in der Linienstraße im Bezirk Mitte betreibt das Label in Berlin eine Vintage-Boutique in der Brunnenstraße in unmittelbarer Nähe.