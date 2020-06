Die Designerin Irene Sang und die Betriebswirtin Doreen Grunert gründeten das Unternehmen 2004 und bieten seitdem Kollektionen für 0-9jährige an, die in Deutschland hergestellt wurden.Im Berliner Atelier im Stadtbezirk Prenzlauer Berg bekommen die farbenfrohen Shirts und Kleider ihren letzten Schliff. Die Kollektionen des Unternehmens kann man in verschiedenen Läden kaufen, unter anderem im Kinderkaufhaus Berlin