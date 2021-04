Das Modegeschäft Konk präsentiert hochwertige Kollektionen Berliner Designer, die lokal nach fairen und nachhaltigen Standards produziert wurden.

Konk ist ein Modegeschäft in Berlin-Mitte, in dem aktuelle Kollektionen Berliner Designer erhältlich sind. Als eines der ersten Geschäfte in der Hauptstadt hat Konk die Kollektionen der Berliner Labels C.Neeon und Kaviar Gauche in das Sortiment aufgenommen. Die Boutique legt Wert auf lokale, faire und hochwertige Produktion sowie das Thema Nachhaltigkeit.