Regionalmarkt am Kranoldplatz

Der Markt am Kranoldplatz in Neukölln ist auch unter dem Namen «Die dicke Linda» bekannt, angelehnt an die seltene Kartoffelsorte «Linda», die nur noch von wenigen Bio-Landwirten angebaut wird.

© dpa

Neben Kartoffeln bieten die rund 20 Händler auf dem Kranoldplatz Obst und Gemüse, Eier von freilaufenden Hühnern, frischen Fisch aus der Region sowie hausgemachte Marmelade, Käse, Wurst und Honig. Außerdem gibt es regelmäßig Live-Musik und kleine Köstlichkeiten, die direkt vor Ort verzehrt werden können.

