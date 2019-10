Top 10: Die besten Kaffeeröstereien in Berlin

Best of

Die Kaffeeröstereien in Berlin bieten ausgewählte Kaffeebohnen aus aller Welt an. Eine Auswahl mit Adressen, Lage und Kontakt.

Kaum etwas duftet besser als frisch gerösteter und gemahlener Kaffee. Kaffee ist heutzutage nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern Lifestyle. Die Kaffeeröstereien und Coffeeshops in Berlin bieten eine große Auswahl an Variationen. Neben den Klassikern, wie Milchkaffee, Espresso, Latte Macchiato und Cappuccino wird das beliebte Heißgetränk mit immer neuen Geschmacksrichtungen verfeinert.



Ob Cookies, Karamell, Zimt, verschiedene Nuancen und Aromen: Sie lassen den Kaffee zum Kultgetränk werden. Auch optisch wird der Kaffee durch Latte Art zum Highlight. Das ist die Kunst des kreativen Verzierens des Milchschaums, oft mit Herzen oder Blättern. Auch wenn sich die verschiedenen Kaffees in Geschmack und Gestaltung stark unterscheiden können, der Anspruch an fair gehandelten und nachhaltig produzierten Kaffee ist allen gemein.