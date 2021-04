Muffins und Cupcakes in Berlin

Längst sind Kuchen und Kekse nicht mehr die einzigen Optionen, wenn es um süßes Gebäck oder eine Leckerei zum Kaffee geht. Cupcakes, aber auch Muffins, Cakepops und Makronen erobern die Kuchenteller und ersetzen immer häufiger das opulente Cremetortenstück zum Nachmittagstee.



Das Minigebäck eignet sich übrigens auch wunderbar als Mitbringsel bei Einladungen. Die kleinsten passen mit einem Bissen in den Mund, bei den größeren ist man schon mal satt wie nach einer größeren Mahlzeit. Auch geschmacklich stehen sie der Torte in nichts nach. Manche sind mit einer sahnigen Buttercreme bedeckt, andere werden mit Streuseln oder Obst zum optischen Highlight verziert.



Der Vielfalt bei Teig, Toppings und Verzierungen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Neben den gängigen Sorten wie einem Schokoladen- oder Vanilleteig bieten die Cupcakebäcker Berlins inzwischen sogar herzhafte Cupcakes und witzige Kreationen an - oft sogar auf Bestellung. Die besten Adressen in Berlin, an denen Sie die kleinen Leckereien kaufen können.