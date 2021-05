Feinkost in Berlin

In Berlin müssen auch verwöhnte Gaumen nicht darben: Berliner Feinkostläden halten Delikatessen und hochwertige Lebensmittel bereit. Edle Kobe-Steaks, extravaganter Kopi-Luwak-Kaffee oder frische Austern aus Arcachon können in den Gourmetläden der Hauptstadt erworben werden. Die meisten Delikatessenläden spezialisieren sich auf eine bestimmte Region oder Produktpalette wie etwa Schokolade oder Tee.



Als Geschenk eignen sich Delikatessen besonders gut - sei es, um einem Gourmet im Familien- oder Bekanntenkreis eine Freude zu bereiten oder um einem Freund die Feinschmeckerwelt zu eröffnen. In den meisten Gourmetläden erhält man liebevoll zusammengestellte Geschenkkörbe. Gastgeber, die zu einem besonderen Anlass einladen, decken sich vorab in einem Feinkostladen mit erlesenen Lebensmitteln ein. So können sie ihren Gästen ein besonderes kulinarisches Erlebnis bieten.



Gourmets finden in den Feinkostläden Berlins ein breites Sortiment hochwertiger Lebensmittel, die oft aus einer biologischen und fairen Herstellung stammen. Eine Auswahl Berliner Delikatessengeschäfte für Öle und Essige, Kaviar, Fleisch, Weine und Champagner, Schokoladen, Gewürze, Dips und Saucen mit Adresse, Anfahrt und Telefonnummer.