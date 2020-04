Blumen und Pflanzen in Berlin

So bunt und vielfältig sich Berlin auch zeigt: In der Großstadt verspüren viele das Bedürfnis, sich ein kleines Stück Natur in die Wohnung zu holen. Je nach Geschmack können dies üppige Grünpflanzen, diskrete Kakteen oder farbefrohe Blumensträuße sein. Die Beschaffenheit einer Wohnung spielt bei der Wahl eine wichtige Rolle. Nicht jedes Gewächs ist mit einem Platz im dauerhaften Schatten oder in der prallen Sonne zufrieden. Der Verkäufer eines Blumenladens erläutert genau, welche Ansprüche eine bestimmte Pflanze stellt und verrät Tricks, um Blumen besonders lange frisch zu halten.



Als Geschenk sind Blumen und Pflanzen besonders beliebt. Zum Valentinstag, Muttertag oder Geburtstag drückt ein liebevoll gebundener Blumenstrauß Wertschätzung und Freundschaft aus. Die farbenfrohe Aufmerksamkeit erfreut den Beschenkten in der Regel mindestens eine Woche lang.



Blumenläden und Floristen in Berlin bieten nicht nur eine Vielfalt an Blumen wie Orchideen, Rosen oder Tulpen, sondern auch Zimmerpflanzen und Grünes für den Garten. Eine Übersicht über Blumenläden und Pflanzenläden in Berlin mit Adresse, Anfahrt und Telefonnummer.