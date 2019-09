20 Jahre Hallen am Borsigturm

Das 20-jährige Bestehen des Einkaufszentrums im Reinickendorfer Ortsteil Tegel wird vom 6. bis zum 8. September 2019 gefeiert (Freitag bis Sonntag). Bei einer verrückten Teeparty werden Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro verlost. Am Freitag ist eine Cupcake-Charity-Aktion geplant, am Samstag wird eine Kiezwette gewagt. Am Sonntag ist verkaufsoffen. An allen Tagen gibt es in den Hallen am Borsigturm außerdem Walking Acts, Ballonkünstler, ein Kids Wunderland und mehr.