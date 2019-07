Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Archiv

Autogrammstunde mit Eloy de Jong

Der niederländische Popsänger, der mit der Boygroup Caught in the Act in den Neunzigerjahren Erfolge feierte und nun als Solokünstler unterwegs ist, kommt für Showcase und Autogrammstunde ins Alexa.

Am Freitag, den 26. Juni 2019 bekommt das Alexa prominenten Besuch: Eloy de Jong. Geplant sind Showcase und anschließende Autogrammstunde. Los geht es um 18:30 Uhr auf der Mediamarkt-Bühne (Metropolisfläche).

