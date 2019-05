Autogrammstunde mit Sarah Harrison

Am Mittwoch, den 22. Mai besucht Sarah Harrison Das Schloss . Die Influencerin und Mutter ist ab 15 Uhr bei Spiele Max. Dort gibt sie Autogramme. Auch eine Verlosung ist geplant. Auf Sarah-Harrison-Artikel werden an diesem Tag 20 Prozent Rabatt gewährt. Sarah Harrison, geborene Nowak, ist durch ihre Teilnahme an verschiedenen Fernsehsendungen wie Der Bachelor, Promi Shopping Queen und Promi Big Brother bekannt geworden. Auf ihrem Youtube-Kanal zeigt sie Schminktipps und Lifestylevideos.