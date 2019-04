Am Dienstag, den 2. April 2019 besucht Annett Louisan das Forum Köpenick . Um 18 Uhr betritt sie die Bühne für ein kleines Konzert. Danach steht sie für Autogramme und Selfies bereit. Anlass für den Auftritt ist die Veröffentlichung des neuen Albums "Kleine große Liebe". Der Eintritt ist frei. Kleiner Tipp: Wer jetzt schon weiß, dass er an diesem Tag keine Zeit hat, Louisan aber trotzdem sehen will, kann auf ein anderes Einkaufszentrum ausweichen: Am 28. März kommt Annett Louisan in die Mall of Berlin