Super Bowl Warm-up in der Mall of Berlin

Der American-Football-Verein Berlin Knights und die Mall of Berlin laden anlässlich des diesjährigen Super Bowl zum Kick-off am 2. Februar 2018 (Samstag). Die Knights veranstalten ein Show-Training. Die Besucherinnen und Besucher können aber auch selbst aktiv werden und einen Football in das Field Goal auf der Piazza kicken oder sich für die Quarterback Challenge (Passwurf) anstellen. An der Fotostation im Atrium gibt es die Möglichkeit, in die Spielerausrüstung zu schlüpfen und sich professionell in Szene setzen zu lassen. In der Nacht ist Public Viewing angesagt. Um 22 Uhr beginnt der Countdown, um 00:30 Uhr das Spiel.