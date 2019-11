The Wardrobe

Der nächtliche Kleidermarkt in der Platoon Kunsthalle bietet Mode, Vintage, Secondhand und Accessoires von Privathändlern, Sammlern und Berliner Designern.

Stöbern und shoppen bei Musik und Drinks: Beim nächtlichen Kleidermarkt in der Platoon Kunsthalle bieten Designer und Privatverkäufer neue und gebrauchte Hosen, Kleider, Hemden, Jacken und Röcke, Vintage-Bekleidung sowie Schuhe, Taschen und Sonnenbrillen. Liebhaber handgefertigter Accessoires finden außerdem eine Auswahl an Ringen, Halsketten und Textilprodukten von zumeist Berliner Kreativen.



Für musikalische Begleitung in der Platoon Kunsthalle sorgen DJs. Wer sich passend zu seinem neuen Kleidungsstück stylen will, kann sich an einem Make-up-Stand und Mini-Friseursalon einen neuen Look zaubern lassen. Wechselnde Caterer bieten kulinarische Leckereien, eine Bar versorgt die Besucher mit Getränken.