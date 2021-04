Bang & Olufsen am Gendarmenmarkt

Der Bang & Olufsen Store bietet Liebhabern luxuriöser Unterhaltungselektronik eine Auswahl hochwertiger Audiosysteme, Lautsprecher und TV-Geräte.

Bang & Olufsen steht für modernste Unterhaltungselektronik in minimalistisch-zeitlosem Design. Die dänische Technikmarke präsentiert in ihrem Store am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte hochwertige Audiosysteme, Musikplayer, Lautsprecher, Earsets und Telefone sowie TV-Geräte. Vorgestellt werden die Produkte in einem Einrichtungskonzept, das die verschiedenen Elektrogeräte miteinander kombiniert. Parkplätze sind direkt vor dem Geschäft vorhanden.



Bang & Olufsen ist Berlin mit zwei weiteren Filialen vertreten. Die Fernseh- und Audiogeräte sind auch im Warenhaus KaDeWe an der Tauentzienstraße sowie im Designcenter Stilwerk an der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg erhältlich.