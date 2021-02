Click & Collect: Kombination aus Online- und Offlineshopping

Im Netz bestellen, im Laden abholen: Das ist für Käuferinnen und Käufer eine attraktive Alternative zum reinen Onlineshopping.

Widerruf nicht vergessen

Möchte die Kundin oder der Kunde den Kauf widerrufen, muss sie oder er das gegenüber dem Händler am besten per E-Mail, Fax oder Brief erklären. Die bestellte Ware einfach nicht abzuholen oder zurückzusenden, gilt nicht als Widerruf. Hat jemand nach einem Kauf per Click & Collect rechtmäßig von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht, muss er die Ware nicht zwingend zurücksenden, sondern kann sie auch im Geschäft abgeben. Wer sich für die Rücksendung per Paketdienst entscheidet, sollte wissen, dass er oder sie die Kosten für das Paket übernehmen muss, wenn der Händler die Kostenübernahme nicht von sich aus anbietet.