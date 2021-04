"Gäste" im Hotel Ultra in der Torstraße sind ausgewählte Produkte internationaler Designer und Marken aus verschiedenen Regionen der Welt, von Möbelstücken und Designobjekten über Wohnaccessoires bis zu Kunst. Nahezu alles in dem Konzeptladen ist käuflich - all die schönen Dinge kann der Besucher, einen Espresso trinkend, in Ruhe entdecken.