Weihnachtsaktionen in den Berliner Einkaufscentern

Die Berliner Einkaufscenter strahlen in der Vorweihnachtszeit in festlichem Glanz. Hier können Kunden sich, unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, nicht nur Ideen für Geschenke holen, sondern auch Weihnachtsmärkte besuchen, Verpackungsstände nutzen und ein weihnachtliches Bühnenprogramm genießen. Kinder können in den Weihnachtsbäckereien leckere Plätzchen backen, basteln und sich von spanndenden Märchen begeistern lassen. Und natürlich kommt auch der Weihnachtsmann vorbei.