London: Shoppen mit Christmas-Feeling

Ab November feiern Londons Shoppingzentren Weihnachten mit Lichterglanz und vielen Angeboten.

Für die richtige Stimmung sorgen auch unzählige Lichter, die die Straßen nach und nach in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen. Allein in der Oxford Street, einer der angesagtesten Einkaufsmeilen der Welt, leuchten mehr als eine halbe Million LED-Lichter.



In Form von Geschenkpäckchen oder Weihnachtssternen hängen sie zwischen den Häuserzeilen und säumen die 2,5 Kilometer lange Straße mit ihren mehr als 300 Läden und Kaufhäusern. Auch die Regent Street erstrahlt zu Weihnachten - auch hier verwandeln kunstvolle Weihnachtsornamente den Himmel in ein Lichtermeer. Und in Covent Garden gehen ebenfalls die Leuchten an.



Weihnachtswelt bei Harrods