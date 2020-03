Coronavirus: Hotel stornieren? Diese Rechte haben Reisende

Wird der Urlaub wegen einer Reisewarnung oder aus reiner Vorsicht abgesagt, bleiben Touristen nicht immer auf den Kosten für Hotel und Co. sitzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das Corona-Virus breitet sich aus. Reisende stellt das vor viele Fragen. Was, wenn das Urlaubsziel plötzlich im Risikogebiet liegt? Kann ich die Reise umbuchen? Darf ich das Hotel stornieren und bekomme dann das Geld zurück? Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Grundsätzlich schon. Einige Länder haben jedoch einen Einreisestopp verhängt: Sie machen auch für Menschen aus Deutschland vorläufig die Grenzen dicht. Gleichzeitig gelten für mehrere Länder Reisewarnungen seitens des Auswärtigen Amtes. Die Behörde rät von Reisen in die betroffenen Gebiete ab. Auch wenn das Reisen noch erlaubt ist, sollte sich jeder fragen, ob eine Absage nicht die bessere Entscheidung ist. Vor allem Risikogruppen sollten zu Hause bleiben. Wer nicht reist, verringert außerdem die Gefahr, das Virus selbst weiter zu verbreiten.

Wer betroffen ist, wendet sich an den Reiseveranstalter und bittet um Stornierung oder Umbuchung. Sagt der Reiseveranstalter die Reise von sich aus ab, muss er das Geld von sich aus zurückzahlen. Auch Kreuzfahrten gehören zu den Pauschalreisen. Individualreisende können natürlich auch von einer Reise zurücktreten, müssen in Bezug auf die Kosten aber auf Kulanz hoffen. Es lohnt sich immer, nachzufragen. Hotels und Airlines haben sich auf die neuen Umstände eingerichtet und können entsprechende Fragen schnell beantworten.

Den Urlaub aus Angst vor einer Infektion absagen?

Das darf jeder. Wer es macht, bleibt jedoch auf den Kosten sitzen. Das gilt auch, wenn die Reise abgebrochen wird. Reiserücktrittsversicherungen greifen bei Pandemien, Epidemien und Terror in der Regel nicht. Einige Reiseveranstalter, Airlines, Transportunternehmen und Hotels verlangen in diesem Fall sogar Stornierungskosten. Andere wie sind wiederum kulant und gewähren eine kostenlose Erstattung. Auch wenn es um viel Geld geht: Die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer sollte bei der Entscheidung für ein Festhalten am Plan oder eine Absage des Urlaubs immer im Vordergrund stehen.