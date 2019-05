Koffer beschädigt? Gepäckschaden richtig reklamieren

Abgerissene Griffe, kaputte Rollen: Für Schäden am aufgegebenen Gepäck kommen die Airlines auf. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. So kommen Passagiere zu ihrem Recht.

Eine E-Mail reicht nicht aus

Die Schadensmeldung bei der Airline muss schriftlich per Brief erfolgen. Passagiere müssen den Schadensfall schildern. Am besten legt man auch noch Fotos des geschädigten Gepäcks bei. Diese eher aufwendige Praxis ist laut Führich nötig, um Missbrauch zu reduzieren. Denn für Passagiere wäre es sonst sehr bequem, anderweitige Schäden am Gepäck bei einer Airline geltend zu machen. Der Lost-and-Found-Schalter ist nicht die richtige Adresse. Dort meldet der Passagier zwar den Verlust eines Koffers - die Schadensmeldung muss aber direkt an die Airline gehen.