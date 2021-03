Der Görzker Töpfermarkt, der traditionell in der Osterzeit stattfindet, wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Juni verschoben.

Der Görzker Töpfermarkt findet jährlich in der Breite Straße des kleinen Ortes statt. Über 70 Stände bieten Keramikliebhabern traditionelles Kunsthandwerk und vielfältige kulinarische Spezialitäten. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Alle zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Schutzmaßnahmen müssen zwingend eingehalten werden.